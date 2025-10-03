Lamine Yamal : La clash qui déchaîne l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce que craignaient Hansi Flick et le FC Barcelone est arrivé. En effet, Lamine Yamal, qui revient tout juste de blessure, a tout de même été convoqué par Luis De La Fuente. Le sélectionneur de la Roja, mitraillé de questions à ce sujet en conférence de presse, ne s'est pas démonté pour défendre ses intérêts.

C'est la polémique du moment en Espagne. Blessé lors de la précédente trêve internationale, Lamine Yamal avait manqué quatre matches avec le FC Barcelone avant de faire son retour dimanche contre la Real Sociedad et d'enchaîner avec une titularisation contre le PSG mercredi soir. Mais du côté du Barça, on espérait que l'ailier issu de La Masia soit préservé pour les deux prochaines rencontres de l'Espagne contre la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie (14 octobre) dans le cadres des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Cependant, Luis de la Fuente a décidé de convoquer Lamine Yamal, ce qui suscite un tollé en Espagne. Face à cette situation, le sélectionneur de la Roja s'est défendu en conférence de presse.

Luis de la Fuente se défend pour Lamine Yamal « Vous savez que nous avons deux matchs très importants, que nous jouons la Coupe du Monde. On dirait que ces matchs passent au second plan et que nous parlons de Flick. Nous jouons la Coupe du Monde, c’est ce qui est vraiment important. Le reste n’a aucune importance. Chacun a dit ce qu’il avait à dire, point final. Je dis toujours la vérité. Ce qui s’est passé, c’est qu’à la fin du match, il avait une gêne. Moi, je n’ai jamais joué sans gêne. Il ne s’est rien passé pour autant. Nos services médicaux l’ont expliqué, je l’ai expliqué. C’est tout. A-t-il eu des gênes après le match ? Je ne sais pas », assure-t-il face aux médias, avant de poursuivre.