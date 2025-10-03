Entre Messi et Neymar, Lamine Yamal va faire un choix !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un talent incontestable, Lamine Yamal semble parfois se perdre par excès d'individualisme sur le terrain ou par un comportement pas très professionnel sur le plan extrasportif. Après la défaite du FC Barcelone contre le PSG (1-2), Daniel Riolo a donc recommandé au crack espagnol de choisir entre l'exemple Neymar ou Lionel Messi.

Auteur d'une prestation contrastée contre le PSG mercredi soir, Lamine Yamal suscite de plus en plus de critiques, notamment sur son comportement en dehors des terrains. Pour Daniel Riolo, la situation est très simple, soit il suit la voie de Neymar, soit celle de Lionel Messi.

Riolo lâche un coup de pression à Yamal « Il a fait une action Youtube et il a disparu. (…) Yamal, c’est de l’or. C’est catégorie Messi, Ronaldo, Neymar. Maintenant, une fois que tu l’as mis là, c'est à lui de choisir sa vie. Il doit choisir sa vie. Il a déjà marqué une compétition de son empreinte, l’Euro, maintenant, il doit choisir sa vie. Là, les sollicitations sont immenses », lâche le journaliste de RMC sur l'After Foot avant de poursuivre.