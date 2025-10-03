Entre Messi et Neymar, Lamine Yamal va faire un choix !

Malgré un talent incontestable, Lamine Yamal semble parfois se perdre par excès d'individualisme sur le terrain ou par un comportement pas très professionnel sur le plan extrasportif. Après la défaite du FC Barcelone contre le PSG (1-2), Daniel Riolo a donc recommandé au crack espagnol de choisir entre l'exemple Neymar ou Lionel Messi.
Auteur d'une prestation contrastée contre le PSG mercredi soir, Lamine Yamal suscite de plus en plus de critiques, notamment sur son comportement en dehors des terrains. Pour Daniel Riolo, la situation est très simple, soit il suit la voie de Neymar, soit celle de Lionel Messi.
Riolo lâche un coup de pression à Yamal
« Il a fait une action Youtube et il a disparu. (…) Yamal, c’est de l’or. C’est catégorie Messi, Ronaldo, Neymar. Maintenant, une fois que tu l’as mis là, c'est à lui de choisir sa vie. Il doit choisir sa vie. Il a déjà marqué une compétition de son empreinte, l’Euro, maintenant, il doit choisir sa vie. Là, les sollicitations sont immenses », lâche le journaliste de RMC sur l'After Foot avant de poursuivre.
La carrière de Messi ou celle de Neymar ?
« On sait tous ce qui pend au-dessus de la tête de ce type de joueur. Maintenant c’est à lui de choisir, je veux être le meilleur joueur, je veux être une star ou je veux faire des actions Youtube, je veux montrer mon talent. Il a de l’or dans les pieds mais c’est à lui de choisir sa vie. Comme à une autre époque, Neymar a choisi sa vie, Ronaldinho a choisi sa vie », ajoute Daniel Riolo.