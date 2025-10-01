Lamine Yamal à Paris, tout est annulé à la dernière minute !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, Lamine Yamal était présent à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Témoin du sacre d’Ousmane Dembélé, le crack du FC Barcelone a lui terminé à la deuxième place. Un résultat que Yamal avait bien l’intention de célébrer dans la capitale française. Mais c’était sans compter sur l’entraîneur du Barça, Hansi Flick.

Epoustouflant avec le FC Barcelone, Lamine Yamal prétendait au Ballon d’Or en 2025. Finalement, le crack espagnol s’est classé deuxième, finissant ainsi derrière Ousmane Dembélé. Un classement tout de même remarquable pour le prodige de seulement 18 ans. Loin d’être abattu par cette deuxième place, Yamal avait même l’esprit à la fête pour après la cérémonie du Ballon d’Or qui s’est tenue à Paris.

La fête est annulée ! Alors que Lamine Yamal avait donc fait le déplacement à Paris pour cette cérémonie du Ballon d’Or, le joueur du FC Barcelone avait pour projet de faire la fête malgré sa deuxième place. En effet, comme l’explique El Pais, Yamal avait prévu de rester dans la capitale française pour célébrer cette occasion. Mais voilà que tout cela a été annulé par Hansi Flick, entraîneur du Barça.