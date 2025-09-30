Lamine Yamal : Coup de pression avant le PSG !

Axel Cornic

Grand adversaire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, Lamine Yamal va faire son grand retour ce mercredi, pour le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et ça s’annonce très chaud, puisque la star barcelonais a bien l’intention de frapper un gros coup pour relancer les débats autour du titre de meilleur joueur de la planète.

C’est une affiche qui fait saliver. Le PSG et le FC Barcelone sont les meilleurs équipes de la saison dernière et tout le monde a hâte de voir l’affrontement de ce mercredi. Mais plusieurs stars seront absentes coté parisien, avec notamment Ousmane Dembélé qui est toujours blessé.

« Je lui dis de faire attention à son comportement général » Lamine Yamal sera là pour sa part, puisqu’il a rejoué contre la Real Sociedad ce week-end (2-1), après plusieurs semaines d’absences à cause d’une blessure à l’aine. En Catalogne on ne tari pas d’éloges à son sujet, même si certains n’hésitent pas à le recadrer parfois. « Je lui dis de faire attention à son comportement général : il doit être poli sur le terrain, bien se comporter et être respectueux envers tous ceux qui l'entourent » a expliqué Jordi Roura, sur Sky Sport Italia.