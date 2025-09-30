Kylian Mbappé - Lamine Yamal : Une folie est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de performances exceptionnelles à seulement 18 ans, Lamine Yamal est impressionnant. S’il rejoint des énormes légendes en termes de précocité, le phénomène né en 2007 impressionne surtout par sa précocité en sélection. Avec l’Espagne à son âge, Yamal fait mieux que Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, et Lionel Messi. Explications.

Un véritable phénomène. A seulement 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Lundi dernier, l’ailier droit du FC Barcelone a terminé deuxième du Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé.

Lamine Yamal et Kylian Mbappé ultra précoces Mais la performance de Lamine Yamal ne doit pas être négligée. Se trouver ainsi au sommet du football mondial à son âge relève de l’exploit, même si par le passé, des phénomènes de précocité comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou encore plus récemment Kylian Mbappé nous ont prouvé qu’il était possible d’être performant dans les grands rendez-vous dès le plus jeune âge.