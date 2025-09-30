«Je n’en peux plus», Daniel Riolo pète un câble en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, plusieurs controverses avec l’arbitrage ont eu lieu en Ligue 1. Tout d’abord avec Bruno Genesio lors de LOSC - OL, puis avec Jonathan Gradit lors de Rennes - Lens. De son côté, Daniel Riolo a disjoncté à ce sujet au micro de l’After Foot dans la soirée. Explications.

Deux vives polémiques. Dimanche alors que le LOSC recevait l’OL (0-1), Bruno Genesio a été expulsé après s’être accroché avec des arbitres. De son côté, le défenseur Jonathan Gradit s’est fait expulsé dès la première minute de jeu lors du choc de la soirée contre Rennes. Des faits de jeu qui ont fait disjoncter Daniel Riolo.

« Je n’en peux plus de ces cartons rouges qui viennent trop vite » « Je n’en peux plus de l’arbitrage à la française. Je n’en peux plus de ces cartons rouges qui viennent trop vite, de ces fautes sifflées sans arrêt – on l’a vu lors de Lille-Lyon - ça casse le rythme du match et ça a favorisé les Lyonnais. Quand tu défends, les cassures de rythme, ça t’aide », a ainsi confié Riolo au micro de l’After Foot.