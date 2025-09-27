Mercato de folie à l’OM : Daniel Riolo valide !

L’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. Pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la Ligue des champions, Medhi Benatia a fait venir une bonne dizaine de nouveaux joueurs. Ce recrutement de folie a d’ailleurs été salué par Daniel Riolo, qui reste toutefois assez calme face aux récents résultats marseillais.
Avec la Ligue des champions à jouer cette année, l’OM a été très actif sur le mercato cet été. Medhi Benatia souhaitait offrir à Roberto De Zerbi un effectif à la hauteur de la compétition. Le dirigeant marseillais a ainsi bouclé une bonne dizaine d’arrivées, dont celles de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Emerson Palmieri. Le recrutement de folie de l’OM a d’ailleurs été salué par Daniel Riolo, qui souhaite toutefois attendre quelques mois avant de s’enflammer.
«Il y a progression de l'équipe, recrutement, même tardif, bien drivé par Medhi Benatia»
« Ils ont fait grandir l'équipe en termes de qualité, et en termes de caractère aussi, cette équipe répond beaucoup plus présent. Mais c'est logique. De Zerbi est arrivé, il y a progression de l'équipe, recrutement, même tardif, bien drivé par Medhi Benatia. On est face à une équipe qui est à sa place. C'est pas 100% normal, parce que la victoire contre le PSG est un exploit, mais la victoire à Strasbourg est une belle performance » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.
«Il faudra être aussi fort que ça en mars»
« Maintenant, faut enchainer avec l'Ajax, Metz. Avant la trêve, il y a quatre victoire. Il ne faudra pas s'enflammer, mais rester calme en se disant que c'est un peu mieux que normal. Faudra rester mesurer et se dire qu'on est dans une progression. Il faudra être aussi fort que ça en mars » a ensuite ajouté Daniel Riolo. À voir si l’OM affichera toujours le même visage après l’hiver.