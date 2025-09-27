Mercato de folie à l’OM : Daniel Riolo valide !

Pierrick Levallet

Avec la Ligue des champions à jouer cette année, l’OM a été très actif sur le mercato cet été. Medhi Benatia souhaitait offrir à Roberto De Zerbi un effectif à la hauteur de la compétition. Le dirigeant marseillais a ainsi bouclé une bonne dizaine d’arrivées, dont celles de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Emerson Palmieri. Le recrutement de folie de l’OM a d’ailleurs été salué par Daniel Riolo, qui souhaite toutefois attendre quelques mois avant de s’enflammer.

«Il y a progression de l'équipe, recrutement, même tardif, bien drivé par Medhi Benatia» « Ils ont fait grandir l'équipe en termes de qualité, et en termes de caractère aussi, cette équipe répond beaucoup plus présent. Mais c'est logique. De Zerbi est arrivé, il y a progression de l'équipe, recrutement, même tardif, bien drivé par Medhi Benatia. On est face à une équipe qui est à sa place. C'est pas 100% normal, parce que la victoire contre le PSG est un exploit, mais la victoire à Strasbourg est une belle performance » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.