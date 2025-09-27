Catastrophe au PSG, Luis Campos doit mettre le feu au mercato ?

Auréolé de son titre de champion d'Europe, le PSG n'a procédé qu'à quelques ajustements lors du dernier mercato estival. En effet, seuls Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi ont signé à Paris durant la dernière fenêtre de transferts. Alors que c'est l'hécatombe dans l'effectif du PSG, Luis Campos doit-il recruter en urgence cet hiver ? A vos votes !
Ayant façonné le groupe parfait, le PSG de Luis Enrique a réussi un quadruplé historique en 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue de Champions. La Coupe du Monde des clubs aurait pu être la cerise sur le gâteau pour le PSG. Toutefois, la bande à Ousmane Dembélé est tombée en finale contre Chelsea.
Pénurie de joueurs au PSG
Après avoir disputé une saison 2024-2025 interminable, les joueurs du PSG accusent le coup lors de cet exercice. En effet, les soldats de Luis Enrique tombent un à un ces dernières semaines. Déjà privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Bradley Barcola et de Lucas Beraldo contre l'OM, le coach du PSG a vu Marquinhos rejoindre l'infirmerie dernièrement. Pour ne pas arranger ses affaires, Fabian Ruiz a également eu une alerte.
Le PSG sauvé par le mercato hivernal ?
Contraint de bricoler pour composer ses équipes, Luis Enrique pourrait avoir sérieusement besoin de renforts cet hiver. A votre avis, le PSG doit-il frapper un grand coup lors du prochain mercato ? C'est le moment de voter !
Pour rappel, Luis Campos n'a attiré que trois joueurs vers le PSG durant la précédente fenêtre de transferts : Renato Marin, Lucas Chevalier (gardiens) et Illia Zabarnyi (défenseur central).