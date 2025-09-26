L'OM va humilier le PSG, l'annonce de Pierre Ménès !

Amadou Diawara

Après sa victoire contre le PSG ce lundi soir, l'OM pourrait dépasser provisoirement son grand rival au classement de la Ligue 1 ce vendredi soir. En effet, le club marseillais passera devant l'écurie parisienne en cas de victoire face à Strasbourg à la Meinau. D'après Pierre Ménès, l'OM devrait s'imposer contre le RCS grâce à l'euphorie de la victoire lors du Classique.

Ce lundi soir, l'OM a fait tomber le PSG en Ligue 1 (1-0). Une première depuis 14 ans au Vélodrome. Grâce à sa victoire, le club emmené par Roberto De Zerbi est revenu à trois point de son rival parisien (12 unités, + 6) en championnat.

Ligue 1 : L'OM a enfin battu le PSG au Vélodrome Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg : la Meinau. En cas de succès contre le RCS, la bande à Mason Greenwood sera provisoirement leader du championnat. Ainsi, l'OM (9 point, +6) devancera le PSG au classement.