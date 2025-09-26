L'OM va humilier le PSG, l'annonce de Pierre Ménès !

Après sa victoire contre le PSG ce lundi soir, l'OM pourrait dépasser provisoirement son grand rival au classement de la Ligue 1 ce vendredi soir. En effet, le club marseillais passera devant l'écurie parisienne en cas de victoire face à Strasbourg à la Meinau. D'après Pierre Ménès, l'OM devrait s'imposer contre le RCS grâce à l'euphorie de la victoire lors du Classique.
Ce lundi soir, l'OM a fait tomber le PSG en Ligue 1 (1-0). Une première depuis 14 ans au Vélodrome. Grâce à sa victoire, le club emmené par Roberto De Zerbi est revenu à trois point de son rival parisien (12 unités, + 6) en championnat.
Ligue 1 : L'OM a enfin battu le PSG au Vélodrome
Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, l'OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg : la Meinau. En cas de succès contre le RCS, la bande à Mason Greenwood sera provisoirement leader du championnat. Ainsi, l'OM (9 point, +6) devancera le PSG au classement.
Ligue 1 : L'OM va passer devant le PSG ?
Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a pronostiqué une victoire de l'OM face au RC Strasbourg ce vendredi soir. « Strasbourg est co-leader du championnat (de France) avec 12 points. Ce qui me parait un petit peu surévalué par rapport à la qualité des prestations de l'équipe strasbourgeoise. Elle est vraiment en phase de réglages encore. Ce qui est normal, vu le nombre de nouveaux joueurs qu'il y a. L'équipe de Marseille a réussi un grand exploit en battant le PSG lors du Classique lundi soir. Ce qu'on ne peut pas occulter, c'est la grève des supporters de Strasbourg. Ce qui fait que l'ambiance à la Meinau sera moins bonne que d'habitude dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ce sera une cathédrale. Je pense que sur l'euphorie, l'OM a quand même de bonnes chances de l'emporter. Victoire de Marseille », a estimé le journaliste français.