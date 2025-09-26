OM - PSG : Luis Enrique lâche un scoop, personne n'avait rien vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une action passée totalement inaperçue, et pourtant elle va coûter très cher au PSG. En effet, contre toute attente, le club parisien a annoncé la blessure de Marquinhos. Et d'après Luis Enrique, son capitaine s'est blessé sur la dernière action du Classique contre l'OM. Personne ne l'a vu.

Ce vendredi, le PSG a annoncé un gros coup dur. En effet, par le biais d'un communiqué, le club parisien a révélé la blessure de Marquinhos « touché au quadriceps gauche », et qui « restera en soins ces prochaines semaines ». Si les blessures d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Joao Neves sont déjà connues, celle de Marquinhos sort un peu de nulle part et a surpris tout le monde, surtout avec une durée d'indisponibilité aussi longue.

Marquinhos blessé sur une action que personne n'avait vu ! Mais alors, comment Marquinhos s'est blessé ? C'est la question qui a été posée à Luis Enrique en conférence de presse qui révèle une action passée totalement inaperçue lors du dernier OM-PSG : « Sur la dernière action du match contre Marseille, il a ressenti une petite douleur. Rien d'important mais il faut être attentif et ne pas prendre de risques. Sur un match de cette intensité, c'est normal. C'est dommage parce que ce n'est notre capitaine mais il faut être prêt et nous le sommes ».