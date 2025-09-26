PSG - Marquinhos : L'annonce surprise de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La série de blessures se poursuit au PSG. Après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, c'est au tour de Marquinhos d'être absent plusieurs semaines. Interrogé sur ce coup dur à quelques jours du choc à Barcelone, Luis Enrique ne se dit toutefois pas inquiet pour la suite de la saison.

Il fallait s'y attendre. Après une saison éreintante et des vacances de seulement trois semaines, le PSG avait repris la compétition sans aucune préparation physique. Ce n'est donc pas une surprise si les blessures s'enchaînent parmi les cadres parisiens. Et après Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c'est au tour du capitaine de se blesser.

Marquinhos absent plusieurs semaines En effet, par le biais de son traditionnel point médical, le PSG a annoncé que Marquinhos est « touché au quadriceps gauche » ce qui aura pour conséquence de voir le Brésilien rester « en soins ces prochaines semaines ». Cependant, Luis Enrique refuse de dramatiser la situation.