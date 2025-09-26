PSG - Marquinhos : L'annonce surprise de Luis Enrique !

La série de blessures se poursuit au PSG. Après Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, c'est au tour de Marquinhos d'être absent plusieurs semaines. Interrogé sur ce coup dur à quelques jours du choc à Barcelone, Luis Enrique ne se dit toutefois pas inquiet pour la suite de la saison.
Il fallait s'y attendre. Après une saison éreintante et des vacances de seulement trois semaines, le PSG avait repris la compétition sans aucune préparation physique. Ce n'est donc pas une surprise si les blessures s'enchaînent parmi les cadres parisiens. Et après Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c'est au tour du capitaine de se blesser.
Marquinhos absent plusieurs semaines
En effet, par le biais de son traditionnel point médical, le PSG a annoncé que Marquinhos est « touché au quadriceps gauche » ce qui aura pour conséquence de voir le Brésilien rester « en soins ces prochaines semaines ». Cependant, Luis Enrique refuse de dramatiser la situation.
«Ce n'est rien d'important»
En effet, en conférence de presse, Luis Enrique assure ne pas être préoccupé par cette nouvelle blessure : « C'est le football, c'est la compétition, il faut s'adapter à ces situations. Ce n'est rien d'important. On se prépare pour gérer tout ce qui se passe sur un terrain de foot. Je ne suis pas préoccupé. C'est le haut niveau. Les corps ne sont pas plus fragiles que la saison dernière. On cherche à prévoir toutes les choses qui vont se passer mais je ne suis pas devin. Je cherche à l'être avant les matchs mais je ne sais pas quand les joueurs se blesseront mais je ne suis pas du tout préoccupé et c'est une mentalité que j'essaie de transmettre à mes joueurs et aux supporters. On a plein de joueurs au campus qui peuvent jouer. Tout est planifié. »