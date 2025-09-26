Doué - Dembélé : Nouvelle catastrophe au PSG, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la veille d'affronter l'AJ Auxerre, et surtout à quelques jours du choc sur la pelouse du FC Barcelone, le PSG a communiqué son traditionnel point médical. Sans surprise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont toujours concernés, mais surtout, un autre cadre s'est ajouté à la liste des blessés à Paris à savoir Marquinhos, absent plusieurs semaines.

Comme on pouvait le craindre, le blessures s'enchaînent pour le PSG après une saison interminable et une préparation minimaliste à cause de la Coupe du monde des clubs. Ainsi, le club de la capitale est déjà privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pour le déplacement à Barcelone mardi, tandis que Joao Neves est toujours incertain.

Marquinhos, le gros coup dur ! Et malheureusement, un autre cadre de Luis Enrique s'est ajouté à cette liste. Dans son traditionnel point médical, le PSG annonce effectivement à la surprise générale que Marquinhos est « touché au quadriceps gauche ». Mais surtout, le club de la capitale ajoute que son capitaine « restera en soins ces prochaines semaines ». Une durée d'indisponibilité qui n'est donc pas encore précise, mais qui s'annonce toutefois assez longue. Une absence qui s'ajoute à celle de João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui « poursuivent leur processus de rééducation », selon le communiqué du PSG.