PSG : Hakimi avec Zidane, c'est confirmé !

Devenu une référence à son poste depuis quelques saisons au point d'être classé sixième du Ballon d'Or, Achraf Hakimi a atteint un niveau impressionnant sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Cependant, l'international marocain reconnaît qu'il doit beaucoup à Zinedine Zidane, qui l'avait lancé en professionnel au Real Madrid en 2017.

Hakimi et l'importance de Zidane dans sa carrière « Ce qu’il m’a apporté ? Il m’a accordé sa confiance, j’étais en équipe réserve avec le Castilla, j’avais 17/18 ans, il m’a invité en équipe première et m’a fait jouer. Je le remercie, ce n’est pas n’importe quel entraîneur qui ferait ça, je lui en serai éternellement reconnaissant car c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance de jouer en pro », se rappelle-t-il dans une interview accordée à Clique sur Canal+, avant de poursuivre.