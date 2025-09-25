Scandale au PSG, Hakimi appelle la police !

Amadou Diawara

Alors qu'une jeune femme de 24 ans a déposé une plainte contre lui, Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour viol. Interrogé sur cette affaire, le latéral droit du PSG a affirmé qu'il était entré en contact avec la police de lui-même, et ce, pour pouvoir donner sa version des faits.

En mars 2023, Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol. En effet, une jeune femme de 24 ans a déposé une plainte à son encontre, et ce, pour des faits qui remonteraient au mois précédent.

PSG : Hakimi a été mis en examen pour viol Alors qu'une enquête pour viol a été ouverte, le parquet de Nanterre a réclamé la mise en accusation d'Achraf Hakimi en aout dernier, et ce, devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Lors d'un entretien accordé à l'émission Clique, Achraf Hakimi a tenu à se défendre, révélant qu'il avait approché la police de lui-même pour donner sa version des faits.