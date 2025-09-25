Ballon d’Or - PSG : Dembélé le fait halluciner

Axel Cornic

Ancien entraineur d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais, Philippe Montanier s’est exprimé au sujet de sa récente victoire au Ballon d’Or 2025. Et le technicien français n’a pu que constater l’énorme évolution du jeune talent qu’il avait lancé à seulement 17 ans, avant qu’il ne connaisse la consécration avec le Paris Saint-Germain.

On l’a presque vu grandir. Prodige du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a rapidement été lancé au plus haut niveau, avec notamment un départ au Borussia Dortmund. Mais il a ensuite connu une période plus que délicate au FC Barcelone, avant de totalement se relancer au PSG, où il est entré dans l’histoire.

« Il avait 17 ans et une énorme marge de progression » Et qui mieux que Philippe Montanier, qui a lancé Dembélé dans le grand bain, peut raconter cette belle trajectoire. « Il avait 17 ans et une énorme marge de progression. Il jouait en équipe amateur, avait des statistiques incroyables, et je l'ai intégré à l'équipe première, même s'il était encore très jeune. J'ai vraiment vu qu'il avait un énorme potentiel » a expliqué l’ancien coach du Stade Rennais.