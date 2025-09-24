Ousmane Dembélé : C’est validé avec Benzema !

Axel Cornic

Auteur d’une saison fantastique avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025, devenant ainsi le sixième Français dans l’histoire à réaliser un tel exploit. Il succède notamment à Karim Benzema, qui avait remporté la prestigieuse distinction individuelle en 2022.

L’histoire du Ballon d’Or est faite de grandes déclarations et il y en a une qui est restée dans les mémoires. Lors de sa victoire en 2022, Karim Benzema avait en effet surpris tout le monde en annonçant : « Ce Ballon d’Or, c’est individuel, mais ça reste collectif, c’est le Ballon d’Or du peuple ». Mais trois ans après, il semble que son titre n’ait été usurpé...

« L'appellation “Ballon d'Or du peuple" n’est pas usurpée pour Ousmane Dembélé » Car Ousmane Dembélé, qui a remporté le Ballon d’Or cette année, semble avoir un meilleur profil pour ce rôle. Et ça s’est vu ces derniers jours, avec l’énorme engouement suscité par la victoire de la star du PSG. « L'appellation “Ballon d'Or du peuple" n’est pas usurpée pour Ousmane Dembélé » a expliqué Tidiany M’Bo, sur Ici Paris Ile-de-France.