Coup de théâtre, Lamine Yamal vise le PSG !

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal a manqué les trois derniers matches du FC Barcelone et sera donc très incertain contre Oviedo jeudi soir, mais également contre le PSG. Et pourtant en coulisses, l'ailier espagnol ferait tout son possible pour revenir pour le choc contre le choc face aux Parisiens.

A une semaine du choc contre le FC Barcelone, le PSG surveille sur ses blessures notamment de certains joueurs majeurs à l'image d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Joao Neves. Mais côté Catalans aussi, l'effectif est impacté puisque Gavi est d'ores-et-déjà forfait tandis que Lamine Yamal est très incertain.

Yamal vise un retour contre le PSG Cependant, le deuxième du Ballon d'Or a bien l'intention de redresser la barre. Présent à Paris pour la cérémonie qui a consacré Ousmane Dembélé, Joan Laporta a donné des nouvelles de sa star. « Il est vrai qu'il est actuellement blessé à cause de cette maudite pubalgie ; il disait qu'il serait peut-être prêt pour la Real », estimait le président du Barça.