C'est officiel, le «drame» qui régale le PSG !

A quelques jours du choc entre Barcelone et le PSG, le club blaugrana a annoncé une terrible nouvelle avec la grave blessure de Gavi qui devrait manquer environ 5 moins de compétition et sera donc absent contre le club de la capitale. La presse espagnole parle de «drame» pour le Barça.

Depuis quelques jours, le PSG est victime d'une hécatombe dans le secteur offensif avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Trois joueurs qui pourraient manquer le choc contre le FC Barcelone le 1er octobre prochain. Mais du coup côté du Barça aussi, les blessures s'enchaînent.

Gavi absent 5 mois et va donc rater le PSG Par le biais d'un communiqué, le FC Barcelone a effectivement confirmé une grave blessure pour Gavi : « Le joueur de l'équipe première Pablo Páez Gavira Gavi a subi une arthroscopie pour réparer sa lésion du ménisque interne. L'intervention a été suturée afin de préserver le ménisque. La durée de convalescence est estimée à environ 4 à 5 mois ».