PSG : Désiré Doué débarque dans un autre club de Ligue 1 !

Actuellement éloigné des terrains avec le PSG en raison de sa blessure contractée avec l'équipe de France, Désiré Doué prend donc du temps pour se reposer. Mais également pour se rendre dans les tribunes du Paris FC, à Jean Bouin, pour assister à un match du club rival et rendre visite à son frère... Explications.

Touché au mollet à l'occasion du dernier rassemblement de l'équipe de France lors du match face à l'Ukraine, Désiré Doué est donc éloigné des terrains pour plusieurs semaines au PSG. L'occasion de se reposer un peu pour l'attaquant tricolore, mais également pour aller découvrir de nouvelles enceintes chez d'autres club de Ligue 1...

Doué à Jean Bouin devant le Paris FC En effet, comme l'annonce Le Parisien, l'attaquant du PSG était présent dans les tribunes du stade Jean Bouin dimanche à l'occasion du match entre le Paris FC et le RC Strasbourg (2-3). Il est venu assister au match de son frère Guéla Doué (22 ans), le latéral droit du club alsacien qui se rendait donc dans la capitale pour son match.