Six joueurs du PSG obligés de partir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, le PSG attend la cérémonie du Ballon d'Or pour fêter le succès de sa saison historique, marquée par sa première victoire en Ligue des champions. Alors qu'Ousmane Dembélé est cité parmi les favoris, 8 autres joueurs sont nommés et la fête promet d'être belle. Sauf que le contingent sera fortement réduit à cause du report du Classique face à l'OM à ce lundi soir.

Ce lundi soir, la cérémonie du Ballon d'Or ne verra pas se présenter un PSG au complet. Le club de la capitale est obligé de faire le déplacement jusqu'à Marseille pour y disputer le Classique de cette 5ème journée de Ligue 1, un crève-cœur pour certains qui sont nommés parmi les vainqueurs potentiels. Le match est prévu à 20h ce lundi soir alors que la cérémonie au Théâtre du Châtelet débutera sur les coups de 19h30.

6 joueurs absent du Ballon d'Or En révélant son groupe convoqué pour affronter l'OM ce lundi, le PSG confirme la mauvaise nouvelle : ce sont 6 joueurs qui ne seront pas présents pour la cérémonie au total. En effet, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia, tous nommés, disputeront le match face à l'OM. Il faut rajouter Lucas Chevalier, qui est en lice pour le Trophée Yachine. Luis Enrique, lui, accompagnera bien sûr ses joueurs au Vélodrome.