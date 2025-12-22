Cyclisme : Pogacar encore parti sur des bases de fou !

Alexandre Higounet

A ceux qui pouvaient s'interroger sur la capacité qu'aurait Tadej Pogacar à maintenir un niveau d'exigence maximal pour poursuivre sa domination sur le cyclisme mondial, lui qui sort d'une nouvelle saison où il a encore tout écrasé, remportant la grande majorité des courses auxquelles il a participé, le champion slovène a apporté ces dernières heures une réponse qui ne trompe pas : il est sur des bases de fou, encore un cran au-dessus de l'an dernier...

Alors qu'il domine outrageusement le cyclisme mondial depuis plusieurs années, seulement freiné en 2023 par une mauvaise chute au printemps ayant contrarié sa préparation au Tour de France, Tadej Pogacar peut-il durer encore longtemps ? La question de savoir s'il parviendra à maintenir un niveau d'exigence XXL afin de rester au top pourrait en effet se poser, alors qu'il a déjà presque tout gagné et que les adversaires apparaissent en l'état distancés.

La preuve irréfutable qu'il part encore plus fort que l'an dernier... A ces interrogations qui pouvaient poindre, le double champion du monde n'a pas tardé à répondre de manière éclatante. Une anecdote, relayée par les médias dont cyclismactu.net, en témoigne sans ambiguïté. Actuellement en stage de préparation du côté de Calpe en Espagne, Pogacar a en effet monté à fond l'ascension du Coll de Rates, le col référence des entraînement hivernaux pour les professionnels, terrain d'une bataille à distance pour décrocher le KOM (temps record d'ascension) sur Strava. L'an dernier, à la même époque, Pogacar avait mis tout le monde d'accord en battant le record détenu par Peter Oxenberg (Ineos Grenadiers) de 17 secondes pour l'établir à 12 minutes et 21 secondes.