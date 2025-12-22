Victime d'une «injustice», le PSG sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, la sanction est tombée pour le PSG. En raison d'une irrégularité avec la licence de la joueuse Florianne Jourde, le club de la capitale a écopé de 3 défaites sur tapis vert. C'est un coup de tonnerre qui a donc retenti pour la formation parisienne. Réagissant dans la foulée à cette décision, le PSG a dénoncé être victime d'une injustice.

Suite à la plainte du club de Fleury, l'équipe féminine du PSG risquait une défaite sur tapis vert. L'irrégularité avec la licence de Florianne Jourde va finalement coûter encore plus cher. En effet, c'est finalement 3 défaites sur tapis vert qui ont été prononcées contre le PSG. Une sanction dénoncée dans la foulée par le club de la capitale dans un communiqué.

« Une injustice manifeste » « Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d'un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d'obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L'équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d'une injustice manifeste », explique dans un premier temps le PSG.