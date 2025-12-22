OM : «Ça risque d'être compliqué», la terrible prédiction de Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à l'OM l'été dernier, Nayef Aguerd réalise un début de saison intéressant qui lui ouvre forcément les portes d'une apparition en sélection. En effet le joueur de 29 ans était présent dimanche pour le match d'ouverture du Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sa condition physique plonge un peu Daniel Riolo dans le doute...

Solide défenseur de l'OM cette saison, Nayef Aguerd s'est montré comme un élément très important de l'effectif de Roberto De Zerbi. Le Marocain enchaîne les prestations remarquées et avec Achraf Hakimi, le Maroc peut espérer de grandes choses de sa défense lors de la CAN, si le Parisien peut jouer. Mais du côté d'Aguerd, les doutes sur son état de santé sont aussi présents.

Nayef Aguerd, retour en danger à l'OM ? Titulaire à chaque match de l'OM quand il est présent, Nayef Aguerd montre que l'on peut compter sur lui. Mais le Marocain est forcément très engagé pour son pays et a envie de briller lors de la CAN à domicile. Jusqu'à peut-être en faire trop d'après Daniel Riolo... « Je me demande dans quelle mesure il ne joue pas vraiment blessé. Qu’il donne tout pour le Maroc, son pays, je peux le comprendre, mais à mon avis, son retour à l’OM, ça risque d’être compliqué » réagit l'éditorialiste de RMC dans l'After Foot.