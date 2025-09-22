Nouvelle vente au PSG : C’est le jackpot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable légende du PSG, Marquinhos a marqué l'histoire du club de la capitale. Présent depuis 2013, il a fini par réussir à décrocher la première Ligue des champions du PSG la saison dernière. Son maillot porté lors de la finale face l'Inter Milan était mis aux enchères ces derniers temps. Et il vient d'être acheté pour 55M€.

Le 31 mai dernier, le PSG a réussi un exploit retentissant en gagnant la Ligue des champions pour la première fois. Ce moment historique pour les supporters du club continue de retentir puisque certains maillots de joueurs, portés ce soir-là, ont été mis aux enchères. C'est celui de Marquinhos qui possède le record !

Le jackpot avec les maillots du PSG Comme le rapporte RMC, un collectionneur français s'est offert de gros cadeaux à la suite de la victoire du PSG en Ligue des champions. Sur la plateforme MatchWornShirt (MWS), spécialisée dans les maillots portés par les joueurs, plusieurs maillots du PSG ont permis de décrocher un sacré pactole. C'est le cas pour Vitinha (10.001 euros), Willian Pacho (16.002 euros), Nuno Mendes (30.107 euros) ou Khvicha Kvaratskhelia (42.198 euros).