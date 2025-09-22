Donnarumma de retour à Paris : C’est réglé !

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est le favori pour le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, cette année. L'Italien a depuis quitté les lieux en direction de Manchester City mais va faire son retour à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or.
Victime d'un été agité au PSG, Gianluigi Donnarumma a fini par être remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale et il a posé ses valises à Manchester City. Parti de la capitale dans la douleur, il sera présent pour la cérémonie du Ballon d'Or. Il pourrait être honoré pour ses performances.
Donnarumma fait son retour à Paris
D'après les informations de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma fera le déplacement à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, qui débute vers 19h30. L'Italien sort d'un choc face à Arsenal ce dimanche mais tenait bien sûr à être présent, lui qui pourrait être récompensé lors de la cérémonie. Il devrait certainement y retrouver Ousmane Dembélé notamment, qui ne sera pas du nouveau déplacement à Marseille pour le Classique qui a lieu en même temps.
Donnarumma favori pour le trophée Yachine
Auteur d'une belle saison au PSG, où il a répondu présent lors de grandes soirées de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma pourrait voir son talent être récompensé. Son retour à Paris souligne en tout cas l'importance du trophée Yachine à ses yeux et la reconnaissance de son talent à l'international.