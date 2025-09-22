Donnarumma de retour à Paris : C’est réglé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est le favori pour le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, cette année. L'Italien a depuis quitté les lieux en direction de Manchester City mais va faire son retour à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or.

Victime d'un été agité au PSG, Gianluigi Donnarumma a fini par être remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale et il a posé ses valises à Manchester City. Parti de la capitale dans la douleur, il sera présent pour la cérémonie du Ballon d'Or. Il pourrait être honoré pour ses performances.

Donnarumma fait son retour à Paris D'après les informations de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma fera le déplacement à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or, qui débute vers 19h30. L'Italien sort d'un choc face à Arsenal ce dimanche mais tenait bien sûr à être présent, lui qui pourrait être récompensé lors de la cérémonie. Il devrait certainement y retrouver Ousmane Dembélé notamment, qui ne sera pas du nouveau déplacement à Marseille pour le Classique qui a lieu en même temps.