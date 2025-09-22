PSG : Riolo craque, l’énorme clash en direct

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le match entre l'OM et le PSG a dû être reporté à cause des conditions météorologiques du côté de Marseille. Le règlement a été appliqué puisque le match se disputera finalement ce lundi à 20 heures. Le PSG avait pourtant essayé de négocier en plaçant le début de la rencontre dans l'après-midi, à 15h ou 17h. Une proposition qui fait sortir Daniel Riolo de ses gonds.

Alors que les joueurs du PSG avaient fait le voyage à Marseille pour ce choc de la 5ème journée de Ligue 1, ils ont dû faire demi-tour et reviendront ce lundi pour affronter leurs meilleurs ennemis. Les dirigeants parisiens ont initialement proposé de reporter le match à 15h ou 17h pour essayer de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue à 19h30 ce jour-là. Daniel Riolo n'a pas du tout apprécié l'attitude du club de la capitale.

« C'est une honte » Particulièrement révolté, Daniel Riolo a fustigé la proposition avancée par le PSG pour décaler le match. Le chroniqueur évoque un manque de respect de la part du club. « Ce qu’a proposé le PSG, c’est-à-dire qu'ils prennent une poubelle et qu'ils leur versent sur la tête, qu'ils les insultent, qu'ils leur pissent dessus. Jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leurs propositions ? Jouer à 15h ou 17h, c’est une honte d’avoir fait cette proposition » débute-t-il dans l'After Foot de RMC.