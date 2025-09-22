PSG : Riolo craque, l’énorme clash en direct

Dimanche, le match entre l'OM et le PSG a dû être reporté à cause des conditions météorologiques du côté de Marseille. Le règlement a été appliqué puisque le match se disputera finalement ce lundi à 20 heures. Le PSG avait pourtant essayé de négocier en plaçant le début de la rencontre dans l'après-midi, à 15h ou 17h. Une proposition qui fait sortir Daniel Riolo de ses gonds.
Alors que les joueurs du PSG avaient fait le voyage à Marseille pour ce choc de la 5ème journée de Ligue 1, ils ont dû faire demi-tour et reviendront ce lundi pour affronter leurs meilleurs ennemis. Les dirigeants parisiens ont initialement proposé de reporter le match à 15h ou 17h pour essayer de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, prévue à 19h30 ce jour-là. Daniel Riolo n'a pas du tout apprécié l'attitude du club de la capitale.
« C'est une honte »
Particulièrement révolté, Daniel Riolo a fustigé la proposition avancée par le PSG pour décaler le match. Le chroniqueur évoque un manque de respect de la part du club. « Ce qu’a proposé le PSG, c’est-à-dire qu'ils prennent une poubelle et qu'ils leur versent sur la tête, qu'ils les insultent, qu'ils leur pissent dessus. Jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leurs propositions ? Jouer à 15h ou 17h, c’est une honte d’avoir fait cette proposition » débute-t-il dans l'After Foot de RMC.
Le PSG pas focalisé sur le Classique ?
L'OM et le PSG se disputeront finalement un duel attendu ce lundi mais la motivation côté parisien ne sera peut-être pas totale, les regards étant tournés vers le Ballon d'Or. « Cette proposition-là, elle est d’un manque de respect, mais total. Ça veut dire que tu te fous complètement de la valeur de ce match. Ça veut dire que tu te fous de savoir si les supporters de l’équipe qui t’accueille vont venir, ou vont devoir poser un jour de congé, ou ne vont pas pouvoir venir, parce que ce n’est pas un horaire de match, 15h ou 17h en semaine, un lundi. Mais faire cette proposition, c’est vraiment envoyer le message. On n’en a rien à cirer de ce match-là. Le seul truc qui nous importe, nous, c’est la cérémonie du Ballon d’or. Voilà le message qu’a envoyé le PSG avec cette proposition » poursuit Daniel Riolo.