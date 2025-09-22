Le prochain crack du PSG annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant longtemps, le PSG a voulu empiler les stars, mais depuis peu, le projet parisien a complètement changé. Sous l’impulsion de Luis Enrique, l’accent est désormais donné au collectif, ce qui laisse ainsi plus de place aux jeunes de se montrer. Alors que le PSG compte dans ses rangs de nombreux cracks, des pépites issues du centre de formation pointent également le bout de leur nez et le prochain talent serait identifié.

Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves… Dans ses récents recrutements, le PSG a souhaité mettre l’accent sur la jeunesse. Donnant désormais la priorité au collectif, le club de la capitale veut s’appuyer sur de jeunes talents pour bâtir sur l’avenir. Paris n’a donc pas hésité à sortir le chéquier, mais le centre de formation du PSG est également là pour faire émerger des talents. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu en sont actuellement les bons exemples, eux qui ont réussi à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique. Et à l’avenir, d’autres cracks formés au PSG devraient exploser aux yeux du grand public.

« Il y a le petit Noham Kamara qui commence à montrer le bout de son nez » Qui sera alors le prochain Warren Zaïre-Emery ou Senny Mayulu au PSG ? Fabrice Hawkins a une petite idée du prochain crack du club de la capitale. Invité au micro de France Inter, le journaliste RMC a en effet annoncé le talent à surveiller de très près à Paris : « Des pépites qui peuvent devenir énormes au PSG ? Oui, il y a le petit Noham Kamara qui commence à montrer le bout de son nez. Il est dans le groupe de temps en temps. Il a signé son premier contrat pro il y a pas si longtemps que ça ».