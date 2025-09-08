Blessure de Dembélé : La blague qui va faire jaser au PSG…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Désiré Doué est indisponible pour un minimum de trois semaines lorsque la durée est doublée pour Ousmane Dembélé. La faute aux deux blessures contractées par les attaquants du PSG en équipe de France la semaine dernière, largement évitables du point de vue du club parisien. Ce qui a engendré un coup de gueule dans les médias et par le biais d’un communiqué. Un proche de la délégation de la FFF s’en est amusé dans Le Parisien.

Dès la mi-temps d’Ukraine - France, Désiré Doué cédait sa place à Ousmane Dembélé en raison d’une blessure contractée au mollet droit. Et ironie du sort, le champion du monde tricolore s’est blessé à son tour à la cuisse droite au cours d’une accélération. De quoi faire enrager le PSG qui condamne le choix de Didier Deschamps d’avoir fait jouer ses deux joueurs sous contrat sans prendre en considération les indications sur leurs physiques communiquées avant la rencontre à la Fédération française de football.

Le PSG réclame du changement en équipe de France avec un communiqué officiel ! Un communiqué a d’ailleurs été publié par le PSG dimanche matin par le biais duquel le club de la capitale demandait à ce qu’une passerelle plus claire soit mise en place entre le club et la sélection nationale concernant les états physiques des joueurs arrivant à chaque rassemblement afin de gérer au mieux les temps de jeu et d’éviter les blessures de ce type avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé entre autres.