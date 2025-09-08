Blessure de Dembélé - PSG : Les révélations de Daniel Riolo qui vont faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La blessure d'Ousmane Dembélé en équipe de France suscite la colère du Paris SG, qui accuse la Fédération Française de Football de négligence malgré ses avertissements. Présent au micro de RMC ce dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo a apporté de nouvelles précisions sur ce dossier épineux, chaque camp se renvoyant la balle.

La colère est toujours grande dans les rangs du PSG après la blessure d’Ousmane Dembélé en équipe de France. L’ailier, touché à la cuisse droite et absent pour les six prochaines semaines, était pourtant à risque comme l’avait fait savoir le club à la FFF, aujourd'hui accusée par le staff parisien de négligence sur ce cas. Invité de TF1 dimanche, Didier Deschamps s’est défendu : « Ce n’est pas que le staff médical, c’est l’équipe de France. Ce rapport-là, on l’a toujours eu avec tous les clubs. On a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons des informations, il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins. On a fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je la comprends, à leur place j’aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques. À partir du moment où il est sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. »

« Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué » Une explication loin de convaincre Daniel Riolo, révélant au micro de RMC que la blessure d’Ousmane Dembélé était prévisible, justifiant son propos : « J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h. Il peut pousser à 33, 34, voire 36. A l’entraînement (en équipe de France, ndlr), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. A 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué. Quand il s’entraînait (avec les Bleus), il n’a jamais poussé. Au PSG, le préparateur physique, avec le GPS, reçoit l’alerte qui lui dit : ‘tu ralentis, tu ne pousses pas l’accélération au-delà’. Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué ».