Blessure de Dembélé - PSG : Les révélations de Daniel Riolo qui vont faire parler !

La blessure d'Ousmane Dembélé en équipe de France suscite la colère du Paris SG, qui accuse la Fédération Française de Football de négligence malgré ses avertissements. Présent au micro de RMC ce dimanche soir, le journaliste Daniel Riolo a apporté de nouvelles précisions sur ce dossier épineux, chaque camp se renvoyant la balle.
La colère est toujours grande dans les rangs du PSG après la blessure d’Ousmane Dembélé en équipe de France. L’ailier, touché à la cuisse droite et absent pour les six prochaines semaines, était pourtant à risque comme l’avait fait savoir le club à la FFF, aujourd'hui accusée par le staff parisien de négligence sur ce cas. Invité de TF1 dimanche, Didier Deschamps s’est défendu : « Ce n’est pas que le staff médical, c’est l’équipe de France. Ce rapport-là, on l’a toujours eu avec tous les clubs. On a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons des informations, il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins. On a fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je la comprends, à leur place j’aurais le même ressenti. Je ne suis pas là pour prendre des risques. À partir du moment où il est sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. »
« Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué »
Une explication loin de convaincre Daniel Riolo, révélant au micro de RMC que la blessure d’Ousmane Dembélé était prévisible, justifiant son propos : « J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse. On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h. Il peut pousser à 33, 34, voire 36. A l’entraînement (en équipe de France, ndlr), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. A 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué. Quand il s’entraînait (avec les Bleus), il n’a jamais poussé. Au PSG, le préparateur physique, avec le GPS, reçoit l’alerte qui lui dit : ‘tu ralentis, tu ne pousses pas l’accélération au-delà’. Au PSG, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué ».
« Ce que Deschamps dit n’est pas vrai »
Le journaliste de RMC a par ailleurs affirmé dimanche soir dans l’After Foot que l’explication de Didier Deschamps ne tenait pas. « Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai, révèle Riolo. Non seulement, le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant : pour nous , il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette. Le propos de Deschamps est bancal. (…) Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon. Là, on ouvre un autre champ de réflexion. (…) Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça. »