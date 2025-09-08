«Ce n’est pas vrai...» : Daniel Riolo dénonce un gros mensonge sur la polémique Dembélé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La polémique enfle autour de la blessure d'Ousmane Dembélé, éloigné des terrains pour six semaines après le match contre l’Ukraine. Alors que Didier Deschamps s’est défendu au micro de TF1 dimanche, le journaliste Daniel Riolo remet en question la version du sélectionneur, affirmant que le PSG avait clairement communiqué le risque médical encouru par l'ailier.

Touché à la cuisse droite vendredi avec les Bleus, Ousmane Dembélé va s’éloigner des terrains au moins six semaines, un gros coup dur pour le PSG qui ne décolère pas. Dans les rangs parisiens, on estime en effet que Didier Deschamps et son staff ont fait preuve de négligence avec l’ailier, déjà sorti sur blessure quelques jours auparavant contre Toulouse. Invité de Téléfoot dimanche, le sélectionneur s’est défendu, affirmant avoir « toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme ».

L’explication de Deschamps « On a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons des informations, il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins. On a fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je la comprends, à leur place j’aurais le même ressenti », a indiqué Deschamps, rappelant que « le risque zéro n’existe pas ». Une explication qui n’a pas convaincu Daniel Riolo.