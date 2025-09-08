«Ce n’est pas vrai...» : Daniel Riolo dénonce un gros mensonge sur la polémique Dembélé au PSG !

La polémique enfle autour de la blessure d'Ousmane Dembélé, éloigné des terrains pour six semaines après le match contre l’Ukraine. Alors que Didier Deschamps s’est défendu au micro de TF1 dimanche, le journaliste Daniel Riolo remet en question la version du sélectionneur, affirmant que le PSG avait clairement communiqué le risque médical encouru par l'ailier.
Touché à la cuisse droite vendredi avec les Bleus, Ousmane Dembélé va s’éloigner des terrains au moins six semaines, un gros coup dur pour le PSG qui ne décolère pas. Dans les rangs parisiens, on estime en effet que Didier Deschamps et son staff ont fait preuve de négligence avec l’ailier, déjà sorti sur blessure quelques jours auparavant contre Toulouse. Invité de Téléfoot dimanche, le sélectionneur s’est défendu, affirmant avoir « toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme ».
L’explication de Deschamps
« On a conscience de la situation des joueurs quand nous recevons des informations, il y a certains clubs qui les donnent plus ou moins. On a fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je la comprends, à leur place j’aurais le même ressenti », a indiqué Deschamps, rappelant que « le risque zéro n’existe pas ». Une explication qui n’a pas convaincu Daniel Riolo.
« Non seulement, le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical »
« Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai, a affirmé le journaliste de RMC dans l’After Foot. Non seulement, le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant : pour nous , il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette. Le propos de Deschamps est bancal. (…) Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon. Là, on ouvre un autre champ de réflexion. (…) Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça ».