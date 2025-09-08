«Il n’est pas bête» : Le PSG furieux, un joueur de Deschamps intervient

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la décision de Didier Deschamps et son staff concernant Ousmane Dembélé fait polémique après la blessure de ce dernier, Aurélien Tchouameni a défendu son sélectionneur, rappelant que la communication était fluide entre la FFF et le Real Madrid, son club, contrairement à ce qu’a indiqué le PSG.

Le PSG est en colère contre la FFF après la blessure d’Ousmane Dembélé. Entré à la mi-temps du match contre Désiré Doué, victime lui aussi d’un problème physique, le numéro 10 du PSG n’a pas été en mesure de finir la partie à cause d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit qui va le tenir à l’écart des terrains pendant six semaines. Alors que la Fédération Française de Football et Didier Deschamps sont pointés du doigt par le club de la capitale, Aurélien Tchouameni a apporté son témoignage.

« S'il estime que c'est compliqué, le coach est conciliant, il n'est pas bête » « On n'en a pas forcément parlé. On était tous déçus qu'Ousmane et Désiré se soient blessés. S'il y a un risque de blessure, le coach a toujours été conciliant, affirme le milieu de l’équipe de France. À Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties. Je pense que chacun défend ses intérêts mais à la fin, le joueur donne ses sensations. S'il estime que c'est compliqué, le coach est conciliant, il n'est pas bête. Il peut y avoir des soucis de santé pendant la sélection, ça fait partie du jeu. »