«Il n’est pas bête» : Le PSG furieux, un joueur de Deschamps intervient

Alors que la décision de Didier Deschamps et son staff concernant Ousmane Dembélé fait polémique après la blessure de ce dernier, Aurélien Tchouameni a défendu son sélectionneur, rappelant que la communication était fluide entre la FFF et le Real Madrid, son club, contrairement à ce qu’a indiqué le PSG.
Le PSG est en colère contre la FFF après la blessure d’Ousmane Dembélé. Entré à la mi-temps du match contre Désiré Doué, victime lui aussi d’un problème physique, le numéro 10 du PSG n’a pas été en mesure de finir la partie à cause d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit qui va le tenir à l’écart des terrains pendant six semaines. Alors que la Fédération Française de Football et Didier Deschamps sont pointés du doigt par le club de la capitale, Aurélien Tchouameni a apporté son témoignage.
« S'il estime que c'est compliqué, le coach est conciliant, il n'est pas bête »
« On n'en a pas forcément parlé. On était tous déçus qu'Ousmane et Désiré se soient blessés. S'il y a un risque de blessure, le coach a toujours été conciliant, affirme le milieu de l’équipe de France. À Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties. Je pense que chacun défend ses intérêts mais à la fin, le joueur donne ses sensations. S'il estime que c'est compliqué, le coach est conciliant, il n'est pas bête. Il peut y avoir des soucis de santé pendant la sélection, ça fait partie du jeu. »
« Notre seul adversaire, c'est l'Islande »
Lui aussi présent en conférence de presse à la veille d’affronter l’Islande, Didier Deschamps est revenu sur la polémique. « Il s'est passé ce qui s'est passé, je suis triste pour Ousmane et 'Dez', car on perd deux éléments importants pour le match de demain, a confié le sélectionneur des Bleus. On a fait les choses de manière professionnelle, progressive comme on le fait pour tous les joueurs, en tenant compte de leur ressenti. Malheureusement, c'est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG. Maintenant, le PSG n'est pas notre adversaire, les clubs ne l'ont jamais été même si on a des intérêts qui peuvent diverger - je le sais, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Notre seul adversaire, c'est l'Islande ».