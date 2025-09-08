Un problème à la Benzema annoncé pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit face à l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé va s’absenter pendant six semaines. La colère est grande du côté du PSG, qui reproche à la FFF d’avoir ignoré ses recommandations. Pour Daniel Riolo, ce dossier partage des similitudes avec le cas Benzema en 2022...

En plus d’avoir perdu Désiré Doué pour un mois, le PSG va également devoir se passer des services d’Ousmane Dembélé, victime d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit l’éloignant des terrains pour environ six semaines. De quoi créer des tensions entre le club de la capitale et la FFF, accusée de ne pas avoir pris de précaution avec l’ancienne star du FC Barcelone malgré les avertissements lancés par le camp parisien.

« Ça rappelle un peu l’histoire avec Benzema » Présent dans l’After Foot dimanche soir, Daniel Riolo a souligné que le cas Dembélé présentait des avec une autre affaire datant de l’hiver 2022. « Ça rappelle un peu l’histoire avec Benzema, même si celle de Benzema est peut-être encore un peu plus floue qu'un problème médical parce que j'avais eu quand même des médecins à l'époque qui m'avait dit qu’il pouvait jouer à partir des huitièmes », a confié le journaliste.