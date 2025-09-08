Luis Enrique l’a «bloqué», jackpot pour le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sera privé de Désiré Doué pour au moins trois semaines et d’Ousmane Dembélé pendant une durée minimale de six semaines. La faute à deux blessures contractées en équipe de France. L’occasion pour Bradley Barcola de s’imposer tant en club et en sélection, ce qu’il fait déjà depuis le début de saison. Un choix gagnant de Luis Enrique.

Bradley Barcola semble prendre les clés du jeu. Du haut de ses 23 ans, une bougie qu’il a soufflé le 2 septembre dernier avec l’équipe de France à Clairefontaine, l’international français est en pleine forme depuis le début de saison. Certes, il n’a marqué qu’un but à Toulouse (6-3) et délivré qu’une passe décisive à Michael Olise en Pologne avec les Bleus contre l’Ukraine (2-0) d’un point de vue statistique, mais son apport sur son aile gauche en club et en sélection semble mettre tout le monde d’accord.

Barcola reste au PSG et se trouve être incontournable en ce début de saison Depuis le coup d’envoi de la saison 2025/2026 à Udine pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Bradley Barcola a toujours hérité d’une place de titulaire dans le onze de départ de Luis Enrique. Le coach espagnol l’a même laissé effectuer l’intégralité du premier match de championnat à Nantes (1-0). Le Parisien souligne un point important concernant le natif de Lyon : il est le seul joueur du PSG avec Vitinha qui a débuté chaque rencontre du Paris Saint-Germain et même en sélection avec l’Arménie pour le Portugais et l’Ukraine pour le Français.