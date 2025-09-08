PSG - Transfert d’une star : Le plan fou du Qatar !

Axel Cornic

Après l’AC Milan et le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a connu le troisième club de sa carrière de professionnel, avec son transfert à Manchester City. Un dossier qui a beaucoup fait parler lors du dernier mercato, mais qui ne semble pas vraiment satisfaire tout le monde du côté de Doha.

C’est l’un des feuilletons de l’été. Lâché par le PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma a dû se trouver un nouveau club. Et après de très longues négociations, l’international italien a finalement rejoint Pep Guardiola du côté de Manchester City, dans le cadre d’un transfert autour des 35M€.

La guerre invisible La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que ce transfert a fait l’objet d’un énorme bras de fer international entre l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG et Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, qui détient Manchester City. Le premier aurait fait tout son possible pour ne pas voir Donnarumma rejoindre le club anglais.