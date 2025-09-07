PSG : La presse espagnole annonce un transfert surprise !

Arrivé au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Paris. Le Brésilien est surtout barré par la concurrence de Willian Pacho et il pourrait donc aller voir ailleurs. Le FC Barcelone s’intéresserait notamment à l’ancien joueur de Sao Paulo d’après la presse espagnole, mais cela s’annonce compliqué vu les relations parfois tendues entre les deux clubs.
Cet été, le PSG a décidé de renforcer le côté droit de sa défense centrale. Après plusieurs semaines de négociations serrées avec Bournemouth, le club de la capitale a enfin trouvé la perle rare en mettant la main sur Illia Zabarnyi. L’international ukrainien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 66M€ bonus compris.
Le PSG se sépare de Kimpembe
Si le PSG a renforcé le côté droit de sa défense centrale, il s’est amoindri à gauche. En effet, le club de la capitale a annoncé ce dimanche le départ de Presnel Kimpembe. Le champion du monde a rejoint le Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Il quitte donc Paris après 20 ans de bons et loyaux services.
Le FC Barcelone s’intéresse à Beraldo
Après Presnel Kimpembe, le PSG pourrait bien perdre un autre défenseur central gaucher à l’avenir. Loin d’être titulaire indiscutable à Paris, Lucas Beraldo serait dans le viseur du FC Barcelone à en croire Mundo Deportivo. Reste à voir si les dirigeants parisiens souhaiteront se séparer du Brésilien, mais en tout cas des possibles négociations avec le Barça promettent d’être difficiles vu les relations plus que compliquées entre les deux équipes.