PSG : La presse espagnole annonce un transfert surprise !

Alexis Brunet

Arrivé au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Paris. Le Brésilien est surtout barré par la concurrence de Willian Pacho et il pourrait donc aller voir ailleurs. Le FC Barcelone s’intéresserait notamment à l’ancien joueur de Sao Paulo d’après la presse espagnole, mais cela s’annonce compliqué vu les relations parfois tendues entre les deux clubs.

Cet été, le PSG a décidé de renforcer le côté droit de sa défense centrale. Après plusieurs semaines de négociations serrées avec Bournemouth, le club de la capitale a enfin trouvé la perle rare en mettant la main sur Illia Zabarnyi. L’international ukrainien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons contre un chèque de 66M€ bonus compris.

Le PSG se sépare de Kimpembe Si le PSG a renforcé le côté droit de sa défense centrale, il s’est amoindri à gauche. En effet, le club de la capitale a annoncé ce dimanche le départ de Presnel Kimpembe. Le champion du monde a rejoint le Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Il quitte donc Paris après 20 ans de bons et loyaux services.