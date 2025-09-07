Transfert à la Mbappé : La séparation avec le PSG pour «le meilleur club du monde» !  

Un an après le feuilleton, le PSG a perdu la star offensive de son équipe féminine dans les mêmes conditions. En effet, arrivée au terme de son contrat, Marie-Antoinette Katoto a fait ses valises et là voilà aujourd’hui du côté d’OL Lyonnes. S’apprêtant à lancer sa nouvelle aventure, l’attaquante française a estimé avoir fait le meilleur choix pour sa carrière.
Avec Marie-Antoinette Katoto, le PSG a revécu un feuilleton à la Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat, l’attaquante française n’a pas souhaité prolonger. Des tensions ont alors éclaté entre les deux camps. Katoto a donc fini par partir libre et rejoindre l’ennemi du PSG au sein du championnat de France : OL Lyonnes.
« C’est le club pour que je franchisse encore ces derniers paliers »
Alors que les Lyonnaises vont lancer leur championnat ce dimanche face à l’OM, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur son transfert avant cette rencontre. Pour Canal+, l’ancienne du PSG a alors confié : « Pourquoi avoir fait le choix de venir ici ? C’est le meilleur club du monde. Je pense que c’est le club pour que je franchisse encore ces derniers paliers ».
« Un choix logique »
« Il n’y avait pas l’envie de partir à l’étranger ? Ça a traversé mon esprit, maintenant, je suis très contente d’être ici. On se suit depuis de nombreuses années, même quand j’étais au PSG. C’était pour moi un choix logique », a ensuite fait savoir Marie-Antoinette Katoto, qui a donc préféré OL Lyonnes plutôt qu’un départ à l’étranger.