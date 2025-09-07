Transfert à la Mbappé : La séparation avec le PSG pour «le meilleur club du monde» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après le feuilleton, le PSG a perdu la star offensive de son équipe féminine dans les mêmes conditions. En effet, arrivée au terme de son contrat, Marie-Antoinette Katoto a fait ses valises et là voilà aujourd’hui du côté d’OL Lyonnes. S’apprêtant à lancer sa nouvelle aventure, l’attaquante française a estimé avoir fait le meilleur choix pour sa carrière.

Avec Marie-Antoinette Katoto, le PSG a revécu un feuilleton à la Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat, l’attaquante française n’a pas souhaité prolonger. Des tensions ont alors éclaté entre les deux camps. Katoto a donc fini par partir libre et rejoindre l’ennemi du PSG au sein du championnat de France : OL Lyonnes.

« C’est le club pour que je franchisse encore ces derniers paliers » Alors que les Lyonnaises vont lancer leur championnat ce dimanche face à l’OM, Marie-Antoinette Katoto est revenue sur son transfert avant cette rencontre. Pour Canal+, l’ancienne du PSG a alors confié : « Pourquoi avoir fait le choix de venir ici ? C’est le meilleur club du monde. Je pense que c’est le club pour que je franchisse encore ces derniers paliers ».