Kylian Mbappé révèle trois transferts qui n’ont pas pu se faire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé avait ensuite rejoint le PSG en 2017 avant de signer pour le Real Madrid à l’été 2024. Une belle carrière de la part du champion du monde 2018, qui aurait toutefois pu être différente. En effet, la trajectoire de Mbappé aurait pu passer par l’Allemagne, où il a été sollicité par le passé.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé ne rêvait que d’un club : le Real Madrid. A l’été 2024, c’est devenu réalité pour l’international français, lui qui a ainsi rejoint la Casa Blanca. A cette occasion, l’attaquant de 26 ans a ainsi connu le 3ème club de sa carrière après l’AS Monaco et le PSG. Une liste qui aurait pu être différente puisque Mbappé n’a pas manqué de sollicitations depuis son explosion, notamment en Allemagne.

« Le Bayern est venu me voir quand j'étais plus jeune » Interrogé par Bild, Kylian Mbappé a révélé certains rendez-vous manqués avec des clubs allemands. Le désormais attaquant du Real Madrid a ainsi fait savoir qu’il était notamment dans le viseur du Bayern Munich plus jeune : « Le Bayern est venu me voir quand j'étais plus jeune et que j'ai pu quitter Monaco ».