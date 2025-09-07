Le PSG passe à l'attaque : Discussions confirmées avec un international français

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le séjour aux Etats-Unis du PSG pendant la Coupe du monde des clubs a fait réfléchir les hauts décideurs du club parisien. Après la défaite contre Chelsea en finale (0-3), le Paris Saint-Germain serait parti à la pêche aux renseignements pour le recrutement de Khéphren Thuram lors de discussions autour de la situation de Kolo Muani.

Formé à l'AS Monaco, Khéphren Thuram s'est véritablement révélé après avoir rejoint le voisin de l'OGC Nice. Un transfert qui lui a permis d'avoir une plus grande exposition avec une première sélection en équipe de France le 24 mars 2023 lors d'une victoire sur les Pays-Bas sur le score de 4 buts à 0. Un an plus tard, le frère cadet de Marcus Thuram le rejoignait en Italie. L'attaquant jouait déjà à l'Inter depuis un an et Khéphren Thuram a choisi la Juventus, comme son père Lilian avant lui.

Le PSG pense à Khéphren Thuram, l'Arabie saoudite prête à dégainer une belle somme En l'espace d'une saison seulement, Khéphren Thuram semble s'être bâti une belle réputation sur le marché des transferts. Au point où Tuttosport affirme que l'Arabie saoudite aurait été prête à offrir une offre de transfert comprise entre 40 et 50M€ pour l'international français. Cela n'a mené à rien, mais la Saudi Pro League aurait été imité par... le Paris Saint-Germain !