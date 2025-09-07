Discussion secrète à l'OM, c'est terminé !

A l'Olympique de Marseille, un nettoyage de printemps a été effectué pendant le mercato d'été. Il se trouve que les dirigeants marseillais ne soient pas pleinement satisfaits des changements opérés à l'effectif de Roberto De Zerbi dans le sens des départs. Et ce, notamment à cause de la présence d'Amine Harit après une première fermeture des volets du mercato des grands championnats du Vieux Continent. Et pourtant, une discussion claire aurait eu lieu à Marseille.
Voilà un joueur qui a vu son rôle graduellement changer à l'OM, dans le sens négatif du terme. Amine Harit (28 ans) est bien loin de sa place de titulaire régulier acquise dans le onze de départ du club marseillais lors de sa période de prêt entre 2021 et 2023. La saison dernière, sous les ordres de Roberto De Zerbi et alors qu'un départ au Genoa était annoncé dans la presse lors de la prise de fonction de l'entraîneur italien, Harit a vu son temps de jeu grandement diminué.
L'OM pousse un joueur vers la sortie
Et ce début de saison 2025/2026 n'annonce pas un renouveau pour Amine Harit. Ayant disposé de 20 minutes lors de la réception de Rennes pour la dernière journée de championnat le 17 mai dernier, l'international marocain de 28 ans n'a plus senti l'odeur d'une pelouse depuis le coup d'envoi du nouvel exercice. Le staff de Roberto De Zerbi et la direction de l'OM semblent être clairs sur sa situation : une séparation.
L'OM dit stop avec Harit : problème, personne n'en veut ?
D'ailleurs, si l'on se fie aux informations divulguées par L'Equipe, Amine Harit aurait rapidement été averti du projet de l'Olympique de Marseille au début du mercato estival : il fallait qu'il trouve chaussure à son pied ailleurs. Toutefois, les marchés des cinq grands championnats européens ont fermé leurs portes le 1er septembre, limitant les possibilités du comité directeur de l'OM pour le départ d'Harit. D'autant plus que les pépins physiques contractés par le Marocain tout le long de la saison dernière auraient refroidi les ardeurs de plus d'un éventuel prétendant. Au niveau des contacts, ce fut un été peu agité pour Amine Harit.