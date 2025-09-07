Discussion secrète à l'OM, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, un nettoyage de printemps a été effectué pendant le mercato d'été. Il se trouve que les dirigeants marseillais ne soient pas pleinement satisfaits des changements opérés à l'effectif de Roberto De Zerbi dans le sens des départs. Et ce, notamment à cause de la présence d'Amine Harit après une première fermeture des volets du mercato des grands championnats du Vieux Continent. Et pourtant, une discussion claire aurait eu lieu à Marseille.

Voilà un joueur qui a vu son rôle graduellement changer à l'OM, dans le sens négatif du terme. Amine Harit (28 ans) est bien loin de sa place de titulaire régulier acquise dans le onze de départ du club marseillais lors de sa période de prêt entre 2021 et 2023. La saison dernière, sous les ordres de Roberto De Zerbi et alors qu'un départ au Genoa était annoncé dans la presse lors de la prise de fonction de l'entraîneur italien, Harit a vu son temps de jeu grandement diminué.

L'OM pousse un joueur vers la sortie Et ce début de saison 2025/2026 n'annonce pas un renouveau pour Amine Harit. Ayant disposé de 20 minutes lors de la réception de Rennes pour la dernière journée de championnat le 17 mai dernier, l'international marocain de 28 ans n'a plus senti l'odeur d'une pelouse depuis le coup d'envoi du nouvel exercice. Le staff de Roberto De Zerbi et la direction de l'OM semblent être clairs sur sa situation : une séparation.