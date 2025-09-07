Transfert d'un buteur : La décision qui va rendre dingue l'OM !

Cet été, l’OM s’est bien renforcé en attaque en mettant la main sur Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao notamment. Deux arrivées qui ont donc eu pour effet de faire reculer Neal Maupay dans la hiérarchie. Le Français ne semble plus avoir trop d’avenir à Marseille, mais il ne compte toutefois pas s’en aller.
Comme souvent lors des années précédentes, l’OM a décidé de mettre le paquet lors du mercato. Pablo Longoria a vendu de nombreux joueurs, mais en parallèle 12 nouveaux éléments ont posé leurs valises à Marseille. Le président du club phocéen a réussi certains bons coups, mais il a également signé quelques gros chèques.
Paixao et Aubameyang pour dynamiter l’attaque marseillaise
Au niveau de l’attaque, l’OM a réussi un joli coup en faisant revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier était libre car il a résilié son contrat à Al-Qadsiah, il n’a donc rien coûté au club phocéen. En revanche, Pablo Longoria a dû signer un gros chèque au Feyenoord Rotterdam pour recruter Igor Paixao. Le Brésilien a coûté environ 35M€ aux Olympiens.
Maupay ne veut pas partir
Avec les arrivées d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang, Neal Maupay voit son avenir s’obscurcir du côté de Marseille. Le Français est désormais bien loin dans la hiérarchie en attaque et Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas fait appel à lui depuis le début de la saison. D’après les informations de L’Équipe, l’OM souhaite donc s’en débarrasser, mais ce dernier ne souhaiterait pas forcément partir, malgré une approche ces dernières heures d’Anderlecht. Affaire à suivre…