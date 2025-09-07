Transfert d'un buteur : La décision qui va rendre dingue l'OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM s’est bien renforcé en attaque en mettant la main sur Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao notamment. Deux arrivées qui ont donc eu pour effet de faire reculer Neal Maupay dans la hiérarchie. Le Français ne semble plus avoir trop d’avenir à Marseille, mais il ne compte toutefois pas s’en aller.

Comme souvent lors des années précédentes, l’OM a décidé de mettre le paquet lors du mercato. Pablo Longoria a vendu de nombreux joueurs, mais en parallèle 12 nouveaux éléments ont posé leurs valises à Marseille. Le président du club phocéen a réussi certains bons coups, mais il a également signé quelques gros chèques.

Paixao et Aubameyang pour dynamiter l’attaque marseillaise Au niveau de l’attaque, l’OM a réussi un joli coup en faisant revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier était libre car il a résilié son contrat à Al-Qadsiah, il n’a donc rien coûté au club phocéen. En revanche, Pablo Longoria a dû signer un gros chèque au Feyenoord Rotterdam pour recruter Igor Paixao. Le Brésilien a coûté environ 35M€ aux Olympiens.