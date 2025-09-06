Transfert au PSG : L’annonce surprise d’Haaland !

Cet été, la place de gardien au PSG a fait couler beaucoup d'encre. Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier, Gianluigi Donnarumma n'aura pas réussi à changer son destin. L'Italien a fini par quitter la capitale en direction de Manchester City à la fin du mercato. Erling Haaland vient seulement de lui souhaiter la bienvenue !
En pleine trêve internationale pour le moment, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore pu démarrer son aventure à Manchester City. Le portier italien a vécu un été très mouvementé puisqu'il a fini par perdre sa place au profit de Lucas Chevalier. A Manchester, il tentera de se relancer correctement auprès de joueurs comme Erling Haaland. Le Norvégien en a profité pour lui souhaiter la bienvenue.
« Bienvenue Gigio »
Sur les réseaux sociaux, Erling Haaland a fini par glisser un petit message de bienvenue à Gianluigi Donnarumma, même si cela fait déjà plusieurs jours que le transfert du gardien est réglé. « Bienvenue Gigio » écrit-il en légende d'une photo des deux joueurs.
Donnarumma vers un nouveau défi
Présent avec l'Italie dans cette trêve internationale, Gianluigi Donnarumma a vu ses coéquipiers briller pour l'emporter facilement face à l'Estonie 5-0. Le portier italien devra bientôt relever de nouveaux défis avec Manchester City.