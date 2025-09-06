Transfert au PSG : L’annonce surprise d’Haaland !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, la place de gardien au PSG a fait couler beaucoup d'encre. Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier, Gianluigi Donnarumma n'aura pas réussi à changer son destin. L'Italien a fini par quitter la capitale en direction de Manchester City à la fin du mercato. Erling Haaland vient seulement de lui souhaiter la bienvenue !

En pleine trêve internationale pour le moment, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore pu démarrer son aventure à Manchester City. Le portier italien a vécu un été très mouvementé puisqu'il a fini par perdre sa place au profit de Lucas Chevalier. A Manchester, il tentera de se relancer correctement auprès de joueurs comme Erling Haaland. Le Norvégien en a profité pour lui souhaiter la bienvenue.

« Bienvenue Gigio » Sur les réseaux sociaux, Erling Haaland a fini par glisser un petit message de bienvenue à Gianluigi Donnarumma, même si cela fait déjà plusieurs jours que le transfert du gardien est réglé. « Bienvenue Gigio » écrit-il en légende d'une photo des deux joueurs.