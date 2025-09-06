Mercato : Transfert surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très discret cet été, le PSG a tout de même effectué un changement majeur en recrutant un nouveau gardien de but. Arrivé pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d'une magnifique seconde partie de saison. De quoi surprendre Alexandre Letellier.

Après une saison exceptionnelle, le PSG n'a pas ressenti le besoin de bouleverser son effectif. Luis Enrique a toutefois réclamé un changement majeur à savoir recruter un nouveau gardien. Lucas Chevalier est donc arrivé, poussant Gianluigi Donnarumma à rejoindre Manchester City. Un choix qu'Alexandre Letellier, ancien gardien du PSG, a eu du mal à comprendre.

Letellier surpris du départ de Donnarumma « Faire partir Donnarumma ? Au départ, j'étais étonné. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec un gardien incroyable. Je pensais qu'ils avaient leur équipe pour cinq ou six ans, surtout qu'elle est très jeune », rappelle-t-il au micro du podcast de RMC After Paris, avant de poursuivre.