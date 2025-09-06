Transfert à Paris : Il annonce un «nouveau chapitre» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de mercato, Pierre Lees-Melou s’est engagé en faveur du Paris FC, ouvrant un nouveau chapitre dans sa carrière. Interrogé par ICI Breizh Izel, le milieu de terrain de 32 ans, arrivé dans la capitale pour 6,5 millions d'euros, a justifié son départ du Stade Brestois pour le club promu.

Il a tout connu à Brest. Après trois saisons, Pierre Lees-Melou a décidé de plier bagage pour rejoindre le Paris FC en fin de mercato, un renfort dans l’entrejeu longtemps attendu par le promu. « Il va nous apporter sa grande expérience du haut niveau », a notamment indiqué le directeur sportif du PFC, François Ferracci, dans un communiqué. Interrogé par ICI Breizh Izel, Pierre Lees-Melou a justifié sa signature dans la capitale.

« Je trouvais que j'avais fait le tour avec le Stade Brestois » « Quand vous êtes bloqué pendant plusieurs mercatos, ça agrandit vos envies de départ. Là, cet été, je trouvais que j'avais fait le tour avec le Stade Brestois. On avait tout vécu : les moments difficiles et le maintien, puis les moments de gloire. A mes yeux, un nouveau chapitre s'ouvrait pour Brest cette année, je ne voulais plus faire partie de cette nouvelle ère et avoir un nouveau défi », a expliqué le milieu de 32 ans, arrivé au Paris FC pour 6,5M€.