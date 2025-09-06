Mercato : La nouvelle recrue de Paris a un problème !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par le Paris FC qui a déboursé environ 6,5M€ pour le faire venir en provenance du Stade Brestois en fin de mercato estival, Pierre Lees-Melou découvre donc une nouvelle vie dans la capitale française. Et le milieu de terrain de 32 ans se livre sur ses galères… de circulation en voiture !

Élément moteur du Stade Brestois depuis 2022, Pierre Lees-Melou (32 ans) a changé d’air cet été ! Longtemps annoncé dans le viseur de l’OL, le milieu de terrain a finalement opté pour un transfert en Paris FC, qui a été officialisé le 28 août dernier, pour 6,5M€. Le promu parisien, très actif durant cette période de mercato estival, a donc attiré un élément d’expérience en plus avec Lees-Melou, et il s’agit d’un véritable changement de vie pour l’ancien capitaine brestois.

Un transfert réglé en quelques heures Interrogé par RMC Sport, Pierre Lees-Melou s’est livré sur les coulisses de son transfert de dernière minute au Paris FC : « Ça s’est fait très rapidement, en même pas 24h… Il y a eu des contacts concrets entre mes agents et le directeur sportif. Tout s’est accéléré, en douze heures, tout le monde s’est mis d’accord pour le contrat. Après, il y a eu des négociations avec le club de Brest et voilà, j’étais déjà là! », indique le milieu de terrain de 32 ans, qui rencontre déjà un problème de taille dans sa nouvelle vie parisienne.