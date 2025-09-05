Transfert record au PSG : Le grand changement annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro s’est engagée avec les London City Lionesses, un transfert record pour le football français féminin. Le départ de l’internationale française de 28 ans permet à sa coéquipière en sélection Sakina Karchaoui de récupérer le brassard de capitaine, un choix justifié par l’entraîneur Paulo Cesar.

C’est un record dans l’histoire du football féminin français. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Grace Geyoro s’est officiellement engagée en faveur des London City Lionesses dans le cadre d’un transfert estimé à 1,65 million d’euros, soit la plus grosse transaction chez les femmes en France, et l’une des plus importantes dans l’histoire du football féminin mondial. Présente au PSG depuis ses 15 ans, Grace Geyoro quitte la capitale après avoir disputé près de 270 matches.

« C’est quelque chose qui me tient à cœur » Avec ce départ, Sakina Karchaoui hérite du brassard de capitaine. « C'est une joueuse clé du club depuis de nombreuses saisons, par son exemplarité et ce qu'elle représente, c'est quelque chose qui me tient à cœur, s'est justifié l’entraîneur Paulo Cesar, rapporté par L’Équipe. Je pense qu'elle est capable de prendre ce rôle-là et de respecter à la lettre tout ce qu'elle doit faire en tant que capitaine. »