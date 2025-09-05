Désiré Doué - PSG : La discussion secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€, hors bonus, il y a un peu plus d'un an, Désiré Doué est entré dans une nouvelle dimension grâce à sa saison au PSG. Très apprécié par Luis Enrique grâce à sa polyvalence, l'ancien Rennais a toutefois été très souvent utilisé au poste d'ailier droit. Et pourtant, ce n'est pas la position qu'il préfère ce qui aurait d'ailleurs donné lieu à une discussions cet été avec le staff du PSG.

L'été dernier, le PSG a poursuivi son projet en misant sur de jeunes joueurs français. C'est ainsi que Désiré Doué a débarqué pour environ 50M€, hors bonus, en provenance du Stade Rennais. Et sa première saison a été exceptionnelle au point d'être très logiquement intégré à l'équipe de France par Didier Deschamps.

Doué évoque son poste avec le staff du PSG Luis Enrique, en adepte de la polyvalence, adore le profil de Désiré Doué, capable d'évoluer aussi bien ailier gauche qu'ailier droit, mais également dans un rôle plus en reculer au milieu de terrain. La saison dernière, il a même été utilisé en faux 9 avant qu'Ousmane Dembélé n'explose dans ce rôle. Cependant, l'ancien Rennais a essentiellement évolué en tant qu'ailier droit dans les grands matches.