Désiré Doué - PSG : La discussion secrète !

Recruté pour 50M€, hors bonus, il y a un peu plus d'un an, Désiré Doué est entré dans une nouvelle dimension grâce à sa saison au PSG. Très apprécié par Luis Enrique grâce à sa polyvalence, l'ancien Rennais a toutefois été très souvent utilisé au poste d'ailier droit. Et pourtant, ce n'est pas la position qu'il préfère ce qui aurait d'ailleurs donné lieu à une discussions cet été avec le staff du PSG.
L'été dernier, le PSG a poursuivi son projet en misant sur de jeunes joueurs français. C'est ainsi que Désiré Doué a débarqué pour environ 50M€, hors bonus, en provenance du Stade Rennais. Et sa première saison a été exceptionnelle au point d'être très logiquement intégré à l'équipe de France par Didier Deschamps.
Doué évoque son poste avec le staff du PSG
Luis Enrique, en adepte de la polyvalence, adore le profil de Désiré Doué, capable d'évoluer aussi bien ailier gauche qu'ailier droit, mais également dans un rôle plus en reculer au milieu de terrain. La saison dernière, il a même été utilisé en faux 9 avant qu'Ousmane Dembélé n'explose dans ce rôle. Cependant, l'ancien Rennais a essentiellement évolué en tant qu'ailier droit dans les grands matches.
En équipe de France, il jouera ailier droit
Et selon les informations de L'EQUIPE, Désiré Doué estime qu'il ne s'agit pas de sa meilleure position puisqu'elle ne lui permet pas d'exprimer tout son potentiel. Un sujet qui aurait d'ailleurs été évoqué cet été au PSG, mais pas équipe de France puisque Désiré Doué est pressenti pour débuter ailier droit ce vendredi soir pour le match face à l'Ukraine.