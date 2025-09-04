Désiré Doué : Thierry Henry s’agace, le terrible coup de pression !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’équipe de France de football, menée par Thierry Henry, terminant vice-championne olympique aux JO 2024. Battus par l’Espagne en finale, les Bleus avaient précédemment éliminés l’Egypte. Une rencontre au cours de laquelle Désiré Doué avait considérablement tapé sur les nerfs de son entraîneur. C’est ainsi que Thierry Henry n’avait pas hésité à lui mettre un coup de pression.

En demi-finale des derniers Jeux Olympique, l’équipe de France de football l’avait emporté face à l’Egypte (3-1). Un succès compliqué, acquis dans les prolongations. Pour cela, Thierry Henry n’avait d’ailleurs pas hésité à prendre des risques, faisant notamment appel à Désiré Doué. Mais voilà que l’actuel joueur du PSG avait déclenché la colère du champion du monde 98.

« Désiré Doué entre » C’est pour le podcast The Overlap que Thierry Henry a raconté cette anecdote sur Désiré Doué aux Jeux Olympiques. L’ancien sélectionneur des Espoirs avait ainsi confié : « Désiré Doué, on est en demi-finale des Jeux Olympiques. On perd contre l’Egypte. Je joue en 4-3-1-2, je me dis que je vais devoir jouer avec des ailiers et changer la tactique. Désiré Doué entre ».