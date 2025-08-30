Désiré Doué : L'humiliation au PSG, il raconte

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a fait carton plein la saison dernière face au Toulouse FC (3-0 et 1-0). Yann Gboho était sur le terrain à chaque fois. Et pour la claque reçue au Parc des princes, le cousin de Désiré Doué avait eu la bonne idée de prendre son téléphone en amont afin de lui promettre un défi de taille. Le PSG ne lui avait pas fait de cadeau comme raconté à Ligue 1+. Il remet ça avant l'opposition de ce samedi soir.

Désiré Doué a connu une progression linéaire pendant la première partie de saison au PSG avant de totalement flamber en 2025. Double buteur en finale de Ligue des champions avec la passe décisive pour Achraf Hakimi face à l'Inter entre autres (5-0), Doué n'avait pas encore trouvé son rythme de croisière en novembre 2024, à savoir le premier choc avec son cousin Yann Gboho, milieu de terrain de Toulouse FC.

«Résultat, on en avait pris trois» Avant cette affiche au Parc des princes le 22 novembre dernier, le joueur du TFC avait menacé Désiré Doué au PSG en lui promettant une soirée infernale à cause de l'équipe toulousaine, sans succès. « On s'est appelés avant-hier, on a parlé. Et en fait l'année dernière avant le match je l'avais aussi appelé et je lui avais dit de faire attention parce qu'on était sur une bonne dynamique. Résultat, on en avait pris trois ». a raconté Gboho à Paul-Georges Ntep.