Désiré Doué : L'humiliation au PSG, il raconte

Le Paris Saint-Germain a fait carton plein la saison dernière face au Toulouse FC (3-0 et 1-0). Yann Gboho était sur le terrain à chaque fois. Et pour la claque reçue au Parc des princes, le cousin de Désiré Doué avait eu la bonne idée de prendre son téléphone en amont afin de lui promettre un défi de taille. Le PSG ne lui avait pas fait de cadeau comme raconté à Ligue 1+. Il remet ça avant l'opposition de ce samedi soir.
Désiré Doué a connu une progression linéaire pendant la première partie de saison au PSG avant de totalement flamber en 2025. Double buteur en finale de Ligue des champions avec la passe décisive pour Achraf Hakimi face à l'Inter entre autres (5-0), Doué n'avait pas encore trouvé son rythme de croisière en novembre 2024, à savoir le premier choc avec son cousin Yann Gboho, milieu de terrain de Toulouse FC.
«Résultat, on en avait pris trois»
Avant cette affiche au Parc des princes le 22 novembre dernier, le joueur du TFC avait menacé Désiré Doué au PSG en lui promettant une soirée infernale à cause de l'équipe toulousaine, sans succès. « On s'est appelés avant-hier, on a parlé. Et en fait l'année dernière avant le match je l'avais aussi appelé et je lui avais dit de faire attention parce qu'on était sur une bonne dynamique. Résultat, on en avait pris trois ». a raconté Gboho à Paul-Georges Ntep.
«Là on s'est appelés, il y avait son père et tout et il m'a dit : là tranquille»
En interview pour Ligue 1+ avant la rencontre de cette troisième journée de championnat entre le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain ce samedi soir, Yann Gboho réitère tout de même sa confiance de faire vaciller le PSG malgré l'humiliation au Parc des princes à cause de Désiré Doué et de sa bande. « Donc là on s'est appelés, il y avait son père et tout et il m'a dit : là tranquille, ne parle pas trop parce que sinon... Mais on reste confiants, c'est le début du championnat. Je pense qu'il ne sont pas encore au top de leur forme. Nous si, on a les victoires qui vont avec, la confiance, le public. Franchement, on peut le faire. Ambitieux ? Exactement, il faut dans le football ».