PSG : Un joueur «ultra-décisif» est attendu à Paris !

Cet été, le PSG a pris une décision forte en décidant de remplacer Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier au poste de gardien de but. Pour le moment, le jeune gardien français est très peu inquiété dans les cages parisiennes. Pour Rémy Vercoutre, ce dernier devra se montrer ultra-décisif en temps voulu afin de se faire sa place.

Le mercato du PSG a été marqué par un gros changement cet été. Élément important du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a cependant été remplacé par Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC contre 40M€, le gardien français a poussé vers la sortie l’Italien, alors que son profil correspond davantage à ce qu’attend Luis Enrique à ce poste.

« Il faut être ultra-décisif » Néanmoins, pour le moment, Lucas Chevalier est très peu inquiété. N’ayant subi aucun tir cadré lors des deux premiers matchs de championnat, le gardien de 23 ans attend son heure pour briller. Pour Rémy Vercoutre, ce dernier devra prouver dans les moments importants pour le PSG. « C’est beaucoup plus compliqué que ça. Gardien dans ce genre de clubs, ça n’est pas le même métier. Moi, j’étais passé de Montpellier qui jouait le maintien à Lyon qui jouait le titre. Tu as un, deux, ou trois ballons à négocier dans le match, et il faut être ultra-décisif », a confié l’ancien portier de l’OL au Parisien.