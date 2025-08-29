PSG : La belle surprise après le calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de la phase de championnat de Ligue des Champions du côté de Monaco. Une fois de plus, le PSG n’a pas été verni, et va affronter de grosses équipes dans les prochains mois. En revanche, Paris peut s’appuyer sur un point positif : la proximité de ses prochains déplacements européens.

Le PSG a de nouveau connu un calvaire. La saison dernière, le club de la capitale avait écopé du tirage le plus compliqué sur la phase de championnat de la Ligue des Champions. Si l’équipe dirigée par Luis Enrique avait finalement remporté la compétition quelques mois plus tard, cette phase de « Ligue » avait été calamiteuse pour Paris, finalement 15ème sur 36.

Luis Enrique reconnaît un tirage difficile pour le PSG Ce jeudi, le PSG n’a pas été verni. Le club parisien affrontera notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone, Tottenham, ou encore Newcastle. De véritables chocs en approche pour les Parisiens. « Il n’y a aucun match facile, aucune équipe facile dans notre calendrier. On a eu un peu de chance dans le chapeau 2 mais on a pris les équipes les plus difficiles du chapeau 1, 3 et 4. Ca sera difficile d’être dans les 8 premiers. Nous pouvons le faire mais ce sera très difficile », a notamment avoué Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse.